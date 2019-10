Klimaattop in Chili afgelast: Conner Rousseau (sp.a) wil dat Vlaanderen initiatief neemt om top hier te organiseren ADN

31 oktober 2019

12u29

Bron: Belga 0 Sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Conner Rousseau vraagt dat de Vlaamse regering het initiatief neemt om de afgelaste VN-klimaattop in Chili hier in België te organiseren.

"Als het de regering menens is dat de klimaatproblematiek hoog op de politieke agenda moet staan, is dit een uitgelezen kans om Vlaanderen als regio op de kaart te zetten", zegt Rousseau.

Initiatief

De internationale VN-klimaatconferentie (COP25) moest van 2 tot 13 december plaatsvinden in de Chileense hoofdstad Santiago. Maar vanwege het aanhoudende sociaal protest in Chili heeft de regering daar de top afgelast. Sp.a-fractieleider Rousseau zal nu Vlaams minister-president Jan Jambon vragen om een initiatief te nemen om de afgelaste top hier te organiseren.



"We moeten internationaal dringend een tandje bijsteken als het over klimaat gaat en met concrete oplossingen komen. Oplossingen die niet de werkende mensen laten betalen, maar wel de échte vervuilers. Klimaat is te belangrijk om niets te doen. Het is tijd dat Vlaanderen er nu mee haar schouders onder zet", zegt Rousseau.

De annulatie van de top in Chili is ook slecht nieuws voor Anuna De Wever en co, die met een zeilboot onderweg zijn naar Chili. “De stemming aan boord is triestig, maar dit is geen verloren missie”, reageerde De Wever gisteren.