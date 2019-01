Klimaatspijbelaars zullen niet plooien: “Wij zijn koppig. We gaan elke week blijven terugkomen” Sven Ponsaerts en Steven Swinnen

17 januari 2019

18u07 0 Regen, wind en het risico op strafstudie. En toch trokken 12.500 klimaatspijbelaars zich daar niets van aan. Ze waren vier keer zo talrijk als vorige week. Waar gaat dit eindigen? Niet, zo meent iniatiefneemster Anuna De Wever. “Wij zijn koppig. Wij gaan elke week blijven terugkomen. En na de examens komen die van de hogescholen en de universiteiten ook nog af.”

Eerste gewin is kattegespin. En dus was het toch uitkijken naar de tweede betoging van de klimaatspijbelaars. Zouden onze jongeren ook nog in hondenweer komen brossen voor de bossen? Ja, dus. Ruim twaalfduizend kelen klonken nog veel luider dan een week geleden. Anuna De Wever (17) stond er ook van te kijken. Ze stond gisteren op honderden selfies te blinken. “Had ik nooit verwacht. Ik was al keiblij geweest als er weer 3.000 jongeren naar Brussel waren gekomen. Ja, het regende, maar dat vond niemand erg. De sfeer was superplezant.” En dus lijkt het er steeds meer op dat de klimaatspijbelaars naar analogie met de gele hesjes wel degelijk blijvers zijn. “Denk je dat we hier gaan stoppen? Natuurlijk blijven we terugkomen. Wij zijn koppig. We menen het. Onze politici hebben het nog altijd niet begrepen, maar volgende week hoop ik op nog meer volk.”

“Stop met die belachelijke sancties

