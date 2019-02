Klimaatspijbelaars willen in heel het land betogen: “Het gaat niet om recordaantallen in Brussel, we willen heel België op straat” TT

04 februari 2019

11u20

Bron: Belga, De Morgen 1 "Het gaat er ons om dat we overal in het land actief zijn." Dat zeggen Anuna De Wever en Kyra Gantois over de verandering in tactiek van Youth4Climate om niet meer elke donderdag in Brussel een klimaatbetoging met spijbelende jongeren te houden. "Nu donderdag wordt het Leuven, de week daarna, op Valentijnsdag, zullen we wel weer in Brussel opstappen, en op 15 maart wordt Brussel zeker het rendez-vous. Dan is er een Europese actiedag met spijbelacties in 38 landen. Maar de andere donderdagen zal onze klimaatbetoging in andere steden plaatsvinden.”

Gantois zei vanmorgen in De Morgen ook dat het de bedoeling is de acties geografisch te spreiden. “We hoorden van steeds meer jongeren dat het voor hen onmogelijk zou zijn om tot aan de verkiezingen, of zelfs langer, elke week naar Brussel af te zakken. Het is ons niet om recordaantallen in Brussel te doen. We willen heel België op straat. En dat zal volgens ons beter lukken met deze aanpak.”

Nu donderdag wordt het dus wel nog Leuven. Dat de studentenstad een lesvrije week beleeft en veel studenten op (ski)vakantie zijn, zal De Wever niet deren. "Wij rekenen erop dat toch veel jongeren naar Leuven zullen afzakken", zegt ze. "En de studenten zullen dan wel weer op post zijn als we op 14 februari in Brussel betogen", zegt Gantois. "Het gaat ons trouwens niet zozeer om de grote aantallen, als wel om het feit dat we in veel verschillende steden mensen kunnen mobiliseren, zowel in Vlaanderen en Wallonië, als in Brussel."

“Ook kinderen uit lagere school weten waar het om gaat”

Vorige week waren er ook al heel wat kinderen van basisscholen present op het Ladeuzeplein in Leuven. Daar kwam kritiek op: sommigen vonden dat die kinderen "gemanipuleerd" werden, omdat zij op hun leeftijd amper kunnen bevatten waar de betogingen om draaien. "Daar ben ik het niet meer eens", zegt De Wever. "Ik heb al heel veel met jongeren van die leeftijd gesproken en ik kan u verzekeren: zij weten héél goed waar het bij de klimaatproblematiek om draait." Ook Gantois heeft dat al ondervonden. "En dat komt net door de klimaatbetogingen van de voorbije weken: dat heeft ertoe geleid dat er thuis aan tafel over wordt gesproken, ook in het bijzijn van heel jonge kinderen."

Betogen is één zaak, maar er zijn momenteel nog activiteiten op een ander vlak: "Met experts werken we aan plannen om tot een ambitieus en efficiënt klimaatbeleid te komen" zegt De Wever. "Het gaat dus niet alleen maar om het houden van betogingen, al blijft die bewustmaking zeer belangrijk. "

En er is ook sinds kort een digitale platform van Youth4Climate. "Er zijn al 1.500 accounts aangemaakt op de site www.youth4climate.be", zegt De Wever. "Via het platform krijgen mensen de kans om zelf voorstellen te doen voor het klimaatbeleid."

"Studieresultaten lijden er nog niet onder”

Is het dan niet wat veel aan het worden voor een scholier van het 5e jaar humane wetenschappen? Betogingen organiseren, overleg met experts, opzetten va een digitaal platform en dan duizend-en-één media-optredens op radio en tv? "Ach, het is zeker wel druk, maar ik sta er ook niet helemaal alleen voor", zegt De Wever. "We zijn met een groep van enkele jonge mensen. En tot nu toe lijden mijn studieresultaten er nog niet onder."

"Ik heb het voordeel dat ik aan de Artesis-Plantijn Hogeschool studeer, en mijn studie zelf wat meer kan organiseren", zegt Gantois. "En op dit ogenblik vind ik het klimaat toch nog belangrijker dan mijn studie.”