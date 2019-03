Klimaatspijbelaars trekken naar Luik voor elfde klimaatmars op donderdag kg

18 maart 2019

13u07

Bron: Belga 0 Youth for Climate strijkt voor haar elfde klimaatmars op 21 maart neer in Luik. Dat kondigt de beweging aan via Facebook. De jongeren zullen dus opnieuw op donderdag spijbelen, nadat ze vorige week uitzonderlijk op vrijdag actie voerden vanwege de wereldwijde staking voor het klimaat.

Na eerdere klimaatmarsen in Brussel, Leuven, Antwerpen en Louvain-La-Neuve is nu de Waalse grootstad Luik aan de beurt. "Voor de 11de klimaatmars organiseren we een mars in Luik. Na het grote succes van 15 maart vliegen we er helemaal terug in! Luik, zijn jullie er klaar voor?", klinkt het op de Facebookpagina van Youth for Climate.



De wandeling van de klimaatspijbelaars start om 13 uur aan het treinstation Liège-Guillemins. De aankomst van de mars is twee uur later om 15 uur voorzien aan de Place Saint Lambert.



Vorige vrijdag kwamen er in Brussel 30 tot 35.000 mensen op straat voor een mars in het teken van de Global Strike for Climate. Die kwam er na een oproep van de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.

