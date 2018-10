Klimaatprotest aan Europees Parlement: "België loopt achter, we mogen geen vijf jaar meer wachten" SVM

06 oktober 2018

15u26

Bron: Belga 0 Op het plein voor het Europees Parlement hebben honderden mensen gedemonstreerd om meer moed en ambitie te eisen van België inzake het klimaatbeleid. Het publiek liet zich luid horen om de doelstelling van 1,5 graden opwarming van de aarde niet te overschrijden.

"We moeten de politieke leiders wakker schudden, want België loopt achter in het naleven van het akkoord van Parijs. We weten dat een maximum van 1,5 graden opwarming van de aarde mogelijk is, maar er moet dan wel meteen actie ondernomen worden en we mogen geen 5 tot 10 jaar meer wachten", stelt Nicolas Van Nuffel als voorzitter van de Klimaatcoalitie.

De actievoerders trommelden op 28 olievaten, een symbool voor de lidstaten van de Europese Unie. In het midden van de cirkel ontwaakten intussen verschillende dieren uit de dood dankzij een verminderde opwarming van de aarde.

"Het klimaat moet nu in het middelpunt staan van elke beslissing die genomen wordt. We horen ze 'jobs, jobs, jobs' zeggen en iedereen wil inderdaad werk, maar er is geen werk op een dode planeet. Alle investeringen moeten ons nu opnieuw op weg zetten naar het naleven van het akkoord van Parijs."

In België volgt er elke eerste zaterdag van de maand een klimaatactie tot aan de grote 'Claim the Climate'-betoging op 2 december.