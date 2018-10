Klimaatorganisaties plannen op 2 december "grootste klimaatmars ooit in België" TTR

25 oktober 2018

Met z'n allen te voet, met de fiets, in de kano, per trein ... naar Brussel om er op 2 december een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te eisen. Dat is het doel van de actie "Claim the Climate", die moet uitgroeien tot "de grootste klimaatmobilisatie ooit in België", aldus de organisatoren Klimaatcoalitie en Climate Express.

"Claim the Climate" moet het orgelpunt worden van een hele reeks klimaatacties die wereldwijd worden georganiseerd in de aanloop naar de klimaattop in Katowice in Polen, die op 2 december van start gaat. De organisatoren hopen op duizenden deelnemers aan de mobilisatie in Brussel. Ze roepen op om op een duurzame manier naar de hoofdstad af te zakken. De mars zal starten vanaf het Noordstation. De actiedag eindigt om 17.00 uur met een "klimaatspektakel" in het Jubelpark. In verschillende Belgische steden zullen er nevenevenementen worden georganiseerd.



Op de website www.claimtheclimate.be hadden zich vandaag rond 14.30 uur meer dan 2.800 mensen geregistreerd.

Klimaatambities

Volgens Klimaatcoalitie en Climate Express is de top in Polen de belangrijkste top sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015, omdat nog veel beloftes van toen moeten worden omgezet in daden.

De organisaties roepen de Belgische leiders op om te ijveren voor klimaatambities op Europees en internationaal vlak, zodat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal 1,5 graden. Ze vragen ook dat er snel werk wordt gemaakt van een Belgisch klimaatbeleid met maatregelen op korte en langere termijn. "België moet een versnelling hoger schakelen", luidt het, "want sinds 2014 gaat de CO2-uitstoot in ons land weer omhoog".