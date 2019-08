Klimaatopwarming zal Limburg hardst treffen: “Hittegolven langer en feller” kg

28 augustus 2019

08u36

De provincie Limburg heeft voor alle Limburgse gemeenten een risicoanalyse gemaakt over de gevolgen van de klimaatopwarming. Daaruit blijkt dat we tegen 2100 meer dan 50 hittegolfdagen per jaar krijgen. De hittegolven zullen in Limburg feller zijn dan in andere provincies. En ze zullen niet alleen vaker voorkomen, maar ook langer aanslepen en zwaarder doorwegen. Dat bericht Het Belang van Limburg.

"Vroeger dachten we dat Limburg als groene provincie geen last zou hebben van de toekomstige klimaatopwarming", zegt Nele Vandenreyt van de Provinciale Dienst Milieu en Natuur. Maar uit hun rapport blijkt nu dat tegen 2050 en 2100 alle Limburgse gemeenten met hittestress te maken zullen krijgen. Limburg zal er zelfs meer last van hebben dan de rest van Vlaanderen omdat de afstand tot de zee en de bodemsamenstelling een rol spelen.



"Limburg krijgt zo meer hittegolfdagen dan de kust, en de Kempen meer dan Haspengouw, maar daar krijgen ze dan weer te maken met erosie en overstromingen", aldus Vandenreyt.