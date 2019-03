Klimaatmarsen wereldwijd: eerste honderdduizenden jongeren op straat om te protesteren Redactie

15 maart 2019

08u46 0 Vandaag protesteren wereldwijd honderdduizenden scholieren voor het klimaat. In Australië, Nieuw-Zeeland en bepaalde delen van Azië zijn de eerste jongeren al op straat gekomen om te protesteren. De protestmarsen zijn een idee van het Zweedse meisje Greta Thunberg. In ons land komen al een aantal weken jongeren op straat voor het klimaat. In andere landen gebeurt het voor het eerst.

In totaal worden of werden vrijdag na een oproep van de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg 2.052 acties georganiseerd in meer dan 123 landen.

Latest update say:

2052 places in 123 countries on all continents, including Antarctica.

So, the question is:

#schoolstrike4climate #FridaysForFurture #climatestrike

(picture from Sydney today) pic.twitter.com/oFr6IryCnk Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Zo vonden er al massale protesten plaats in onder meer Japan, India, Indonesië, Zuid-Korea, Hongkong, Nieuw-Zeeland en zelfs de eilandstaat Vanuatu. In Australië zijn zo’n 150.000 scholieren op straat gekomen, alleen al in Sydney waren 20.000 demonstranten op de been. In Nieuw-Zeeland deed een grote groep studenten een indrukwekkende haka. Dat is een typische dans voor de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. In enkele Afrikaanse landen zijn er eveneens protesten, waaronder in Zuid-Afrika, in Nigeria en op Madagaskar.

In Noord- en Zuid-Amerika worden straks ook duizenden jongeren op straat verwacht. In de Verenigde Staten zijn 201 evenementen geregistreerd. En ook in veel Europese landen trekken de betogingen zich op gang. De meeste acties zijn gepland in Italië (235), Frankrijk (216), Duitsland (199), Zweden (176) en het Verenigd Koninkrijk (151). In ons land zijn 33 acties gepland.

De wereldwijde actie wordt Fridays For Future genoemd. Op de website van Fridays For Future staat ook een interactieve kaart, met alle gemelde acties.