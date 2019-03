Klimaatmars in Luik trekt 7.000 betogers NLA

31 maart 2019

15u52

Bron: Belga 1 Ook in Luik vond vandaag een klimaatmars plaats, waar 7.000 mensen aan deelnamen. Bij aanvang van de mars aan het station Luik-Guillemins waren dat er nog maar 2.000. Op het einde van de betoging telde de politie op Esplanade Saint-Léonard er zowat 7.000.

De mars ging uit van de organisatie "Liège pour le climat" en werd georganiseerd in navolging van de klimaatmars in Brussel van het collectief "Rise for Climate". De deelnemers verzamelden rond 11.30 uur aan het station Luik-Guillemins. Daar werden enkele toespraken gehouden en vervolgens trokken de betogers door de straten. Na de mars konden de deelnemers aansluiten bij het "Festival Nourrir de Liège".