Klimaatconferentie met prins Albert en premier Michel verstoord door betogers

19 februari 2019

Bron: Belga 0 Een internationale conferentie rond klimaatverandering en oceaanbehoud in Brussel is vanochtend even verstoord door een groepje betogers. Toen premier Charles Michel het woord nam, sprong een viertal manifestanten één na één op tafel om de boodschap de "noodtoestand voor het klimaat" uit te roepen.

De federale ministers van Energie en Noordzee, Marie Christine Marghem (MR) en Philippe De Backer (Open Vld) organiseren vandaag een internationale conferentie rond klimaatverandering en oceaanbehoud in het Egmontpaleis in Brussel. Ook prins Albert van Monaco, die zich met zijn Monaco Foundation al jaren bezighoudt met oceaanpreservatie, is daarbij aanwezig.

De conferentie werd officieel geopend door premier Charles Michel (MR), maar zijn toespraak werd vier keer verstoord door klimaatactivisten. De vier sprongen een na een op tafel en riepen dat het "te laat is voor verklaringen van goede wil" en dat de deelnemers "meteen de noodtoestand voor het klimaat moeten uitroepen". De betogers droegen een t-shirt met het opschrift 'Declare climate emergency now' en waren de zaal undercover binnengeraakt.

Ze werden allemaal snel weggevoerd door de veiligheidsdiensten. Van welke organisatie het protest uitging, is niet duidelijk.

De hele dag lang wordt er in verschillende panels gediscussieerd over wetenschappelijke oplossingen om de opwarming van het klimaat en de oceanen tegen te gaan. Afsluitend ondertekenen de deelnemers de 'Verklaring van Brussel' rond klimaatverandering en oceaanbescherming.

België ontvangt vandaag meer dan 500 nationale en internationale gasten en zet het thema van de klimaatverandering en de oceanen op de agenda



Samen gaan we voor de bescherming van zeeën en oceanen tegen klimaatverandering 🇧🇪 #BEclimateoceans pic.twitter.com/hbmrMphyoG Philippe De Backer(@ debackerphil) link