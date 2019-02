Klimaatconferentie met premier Michel en prins Albert van Monaco verstoord door betogers HA TT

19 februari 2019

11u00

Bron: Belga 0 Een internationale conferentie rond klimaatverandering en oceaanbehoud in Brussel is vanochtend even verstoord door een groepje betogers. Toen premier Charles Michel het woord nam, sprong een viertal manifestanten één na één op tafel om de boodschap de "noodtoestand voor het klimaat" uit te roepen.

De federale ministers van Energie en Noordzee, Marie Christine Marghem (MR) en Philippe De Backer (Open Vld) organiseren vandaag een internationale conferentie rond klimaatverandering en oceaanbehoud in het Egmontpaleis in Brussel. Ook prins Albert van Monaco, die zich met zijn Monaco Foundation al jaren bezighoudt met oceaanpreservatie, is daarbij aanwezig.

Eerste minister Charles Michel opende de conferentie, maar zijn toespraak werd vier keer verstoord door klimaatmanifestanten. De vier sprongen een na een op tafel en riepen dat het “te laat is voor verklaringen van goede wil” en dat de deelnemers “meteen de noodtoestand voor het klimaat moeten uitroepen”. De betogers droegen een t-shirt met het opschrift ‘Declare climate emergency now’ (Roep de klimaatnoodtoestand nu uit, red.) en waren de zaal undercover binnen geraakt. Ze werden allemaal snel weggevoerd door de veiligheidsdiensten. Van welke organisatie het protest precies uitging, is niet duidelijk.

De hele dag lang wordt er in verschillende panels gediscussieerd over wetenschappelijke oplossingen om de opwarming van het klimaat en de oceanen tegen te gaan. Afsluitend ondertekenen de deelnemers de ‘Verklaring van Brussel’ rond klimaatverandering en oceaanbescherming.

Uitgejouwd

Ook tegen die tekst werd geprotesteerd: de aanwezige ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders werden bij aankomst aan het Egmontpaleis uitgejouwd door een tiental militanten van het burgercollectief Extinction Rebellion. “Ze gaan hier een verklaring ondertekenen die niet ver genoeg gaat. Wij verwerpen hun gebrek aan ambitie”, klonk het bij één van hen.

De Verklaring van Brussel benadrukt vooral het belang van wetenschappelijk onderzoek naar klimaatopwarming, en roept de betrokkenen landen en organisaties op actie te ondernemen om de uitstoot van CO2 door maritiem transport te beperken. De tekst herbevestigt ook de steun voor eerdere internationale engagementen, zoals die in het klimaatakkoord van Parijs.

"We horen de signalen van de bevolking”

“De klimaaturgentie gaat ons allemaal aan, en we horen de signalen van de bevolking, ook diegene die we zonet nog hebben gezien”, verwees Michel naar de protesten aan het begin van de vergadering. “De klimaatveranderingen en het effect daarvan op de oceanen zijn een grote bedreiging. We moeten handelen en tegelijkertijd ook het potentieel voor groene energie op zee gebruiken”, vindt de premier.

Hij benadrukte dat er wel een evenwicht moet zijn tussen economische ontwikkeling en klimaatactie, en dat de maatregelen ook sociaal moeten zijn. Hij wil daarvoor samenwerken met de andere Europese lidstaten om een Europese ‘Green Deal’ te ontwikkelen, “die goed is voor de economie en ook voor het klimaat”. “Er zijn geen simpele oplossingen voor een complex probleem. Er is samenwerking en coördinatie nodig.”

België kan daarin mee het voortouw nemen, vond minister voor Noordzee Philippe De Backer (Open Vld). “België is een klein land, maar als het gaat om ambitie, dan doet de grootte er niet toe”, zei hij. “Het maakt niet uit hoe groot of machtig een organisatie of land is, het hangt allemaal af van je wil om verder te gaan. Dan kan je een ‘coalition of the willing’ vormen.” De minister - zelf bio-ingenieur van opleiding - benadrukte het belang van wetenschappelijk doordachte oplossingen. “Beleid gebaseerd op kennis en bewijzen zal centraal moeten staan in alles wat we de komende weken, maanden en jaren doen.”