Klimaatcoalitie wil taskforce met duurzame heropbouw voor exitstrategie kv

23 april 2020

21u06

Bron: Belga 3 De Klimaatcoalitie roept de Belgische overheden op om een taskforce op te richten met experten uit de academische wereld en het middenveld die na de coronacrisis "de opbouw van een nieuwe economie garandeert met respect voor mensen, milieu en natuur". Ze vraagt ook om daarbij betrokken worden.

De Klimaatcoalitie vraagt België een taskforce te lanceren in navolging van wat de Finse regering heeft opgezet. De taskforce zou erop moeten toezien dat het antwoord op de economische recessie bijdraagt aan een sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving, klinkt het.

"De oproep om voor elkaar te zorgen tijdens de gezondheidscrisis, neemt zo een nieuwe wending: door zorg te dragen voor de planeet, zorgen we voor onszelf en garanderen we het welzijn van de toekomstige generaties", zegt Dave Van Meel, ondervoorzitter van de Klimaatcoalitie.



Het platform wil onder meer dat beslissingen op korte termijn ingebed worden in een langetermijnlogica, om zo "effectief te strijden tegen de klimaatcrisis, ongelijkheid in de samenleving en biodiversiteitsverlies". Daarnaast vragen ze ook om beslissingen wetenschappelijk te onderbouwen en aan democratische controle te onderwerpen. De beslissingen moeten volgens de Klimaatcoalitie daarom in overleg worden genomen met het middenveld en de betrokken sectoren.

"We staan op een keerpunt", aldus Van Meel. "Het is cruciaal om nu de juiste beslissingen te nemen zodat de heropbouw van onze economie een kans wordt voor een versnelde overgang naar een eerlijke en klimaatvriendelijke samenleving."

De Klimaatcoalitie is een platform met zo'n zeventigtal leden uit de milieubeweging, de Noord-Zuidbeweging, vakbonden en jongerenorganisaties.