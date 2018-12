Klimaatcoalitie: “Na vier jaar stilstand verwachten we daden van de regering” ttr

10 december 2018

Bron: belga 1 De Klimaatcoalitie reageert tevreden op het engagement van de premier om het klimaat tot een van de prioriteiten voor de rest van de legislatuur uit te roepen. Ze verwacht dan wel concrete actie en schuift zelf drie prioriteiten naar voren.

Een week na de grote klimaatmars in Brussel, waaraan 75.000 mensen deelnamen, kondigde premier Charles Michel gisteren aan dat het klimaat centraal zal staan in het beleid van zijn herschikte ploeg. "Eindelijk", reageert voorzitter Nicolas Van Nuffel van de Klimaatcoalitie. Die verenigt meer dan 70 organisaties en was mede-organisator van de mars. "We komen uit vier jaar stilstand. Nu verwachten we daden".



Een van die acties houdt voor de organisatie in dat ons land zich moet uitspreken voor een verhoging van de Europese klimaatdoelstellingen. Concreet gaat het over een minimale vermindering met 55 procent van de uitstoot in 2030. "Dat is het minimum om voldoende bij te dragen aan de beperking van de opwarming van de aarde tot maximum 1,5 graden". Vandaag ligt die ambitie op 40 procent.

Nationaal Energie- en Klimaatplan

Van Nuffel herinnert er ook aan dat ons land nog steeds zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan niet heeft ingediend. "De ontwerptekst die we onder ogen hebben gekregen, biedt geen zekerheid dat die in lijn ligt met het doel van de Europese coalitie" van landen die verder willen gaan. "Het Nationaal plan moet ook andere luiken omvatten, zoals klimaatrechtvaardigheid. Een rechtvaardige energietransitie moet immers hand in hand gaan met een begeleidingsplan voor de sectoren die een impact zullen ondervinden van die transitie".

Tot slot vraagt de Klimaatcoalitie dat de Belgische klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 in een wet worden verankerd, waardoor de overheid zou worden verplicht zijn engagementen na te komen. "Tijdens de komende legislaturen kan uiteraard nog worden gediscussieerd over de middelen om die doelstellingen te bereiken, maar over de limiet van de verhoging met 1,5 graden kan niet meer worden onderhandeld", besluit Van Nuffel.