Klimaatbewegingen willen vertegenwoordigers beter beschermen na incident met Anuna De Wever PVZ

20 augustus 2019

13u53

Bron: Belga 4 De klimaatbewegingen gaan de bescherming van hun vertegenwoordigers in de toekomst versterken, zowel tijdens evenementen als op reis. Dat zeggen ze vandaag in een steunbetuiging aan klimaatactiviste Anuna De Wever, nadat zij op het muziekfestival Pukkelpop werd lastiggevallen door enkele jongeren.

Tijdens een 'Clap for Climate'-actie donderdagavond op Pukkelpop werd klimaatactiviste Anuna De Wever uitgejouwd door het publiek. Later die avond werden zij en haar vriendinnen op de camping lastiggevallen door jongeren met Vlaamse vlaggen. ““Er zijn mensen naar daar gekomen die op tenten hebben zitten plassen en op tenten hebben gesprongen", getuigde Anuna.

Verschillende klimaatbewegingen, waaronder Rise For Climate, Youth For Climate en Unis pour le climat, hekelen nu in een gezamenlijke mededeling dat er geweld gebruikt werd. "We herinneren aan het geweldloze karakter van onze respectieve bewegingen en betreuren het feit dat geweld wordt gebruikt, geëxploiteerd en dat dergelijke uitlatingen met de opkomst van extreemrechtse bewegingen in Vlaanderen nog vaker gehoord worden", klinkt het.

De ondertekenaars verzekeren de vertegenwoordigers van de klimaatbewegingen "hun steun en oprechte vriendschap", en willen hen beter beschermen.