Klimaatbeweging roept vakbonden op om stakingsaanzegging in te dienen voor 15 maart LH

21 februari 2019

17u24

Bron: Belga 6 De Belgische klimaatbeweging onder leiding van Youth for Climate, van onder meer Anuna De Wever en Kyra Gantois, vraagt aan de vakbonden om stakingsaanzeggingen in te dienen voor haar wereldwijde staking voor het klimaat op vrijdag 15 maart. Ze krijgt voor die grote betoging steun van onder meer Students for Climate, Workers for Climate en Teachers for Climate.

“We kunnen het niet overlaten aan de jongeren alleen. Dit is een oproep aan alle militanten om hen te mobiliseren en te ondersteunen en dat liefst met een stakingsaanzegging, zodat ze zonder schroom kunnen deelnemen”, aldus een woordvoerder van Workers for Climate.

Op 15 maart zullen de hele dag acties plaatsvinden in België. Om iedereen hieraan deel te laten nemen, zijn stakingsaanzeggingen van de Belgische vakbonden nodig.

Mars naar treinstation

Bedoeling van Youth for Climate is om in de voormiddag ervoor te zorgen dat de lokale afdelingen zich in de eigen steden en gemeenten verenigen voor een mars naar een treinstation. Van daaruit kunnen de betogers dan de trein nemen naar Brussel. In de namiddag wordt daar dan opnieuw een grote klimaatmars gehouden.

“Dit wordt geen klassieke staking, maar iets groots. Elke jongere, leerling, professor en werknemer moet zich hiervoor opmaken”, zegt Bakou Mertens van Students for Climate. “We geraken er niet met klimaatcoaches of meer bomen in de steden. Wat nu in België gebeurt, is historisch en wij willen dit ondersteunen”.

Steun van wetenschappers

Eerder vandaag hadden driehonderd onderzoekers uit België, Frankrijk en Zwitserland in De Morgen opgeroepen om mee te doen aan de wereldwijde klimaatstaking. “Het is een morele en politieke noodzaak geworden voor degenen die over kennis beschikken om deze mobilisatie van de jeugd te ondersteunen en aan te moedigen, om met hen en met zoveel mogelijk mensen te zoeken naar progressieve en effectieve antwoorden op de levensbelangrijke uitdagingen waar we nu voor staan”, zeggen ze. Bij de ondertekenaars horen onder anderen voormalig vicevoorzitter van het IPCC Jean-Pascal van Ypersele, Peter Tom Jones van de KU Leuven en schrijver David Van Reybrouck.