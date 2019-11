Klimaatbeweging plant twee grote acties in Brussel in aanloop naar klimaattop Madrid tvc

26 november 2019

10u28

Bron: Belga 0 De Belgische klimaatbeweging plant in de aanloop naar de klimaattop COP25 in Madrid nog twee grote acties in Brussel. Op vrijdag 29 november is er een vierde wereldwijde staking voor het klimaat en zondag 8 december roepen Climate Express en de Klimaatcoalitie op om een mensenketting te vormen rond het federaal parlement en het koninklijk paleis.

De vierde wereldwijde staking voor het klimaat wordt onder impuls van de klimaatjongeren opnieuw in verschillende steden gehouden, maar het zwaartepunt ligt vrijdag in Brussel met een nieuwe klimaatmars door de hoofdstad. Om 13.30 uur verzamelen de klimaatbetogers aan het Noordstation.

Een nieuwe actie is die van Climate Express en de Klimaatcoalitie op zondag 8 december. Ze nodigen iedereen uit om een mensenketting te vormen rond het federaal parlement en het koninklijk paleis. "We staan hand in hand om te tonen dat solidariteit cruciaal is in de strijd tegen de klimaatverandering", vertelt Dave Van Meel, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie. De actie zou goedgekeurd zijn en wordt nu in verder overleg met de Brusselse politie georganiseerd, stellen de organisatoren.

De boodschap die de klimaatbetogers met beide acties willen verspreiden is dezelfde: de politici eraan herinneren dat België dringend een energie- en klimaatplan nodig heeft dat ons land klaarstoomt voor de toekomst.

"Een ambitieus en eerlijk klimaatbeleid biedt onnoemelijk veel kansen voor een gezonde, welvarende en gelijke samenleving. Dit kan enkel mits échte politieke wil en een visie op lange termijn. Het aanslepen van regeringsonderhandelingen op federaal niveau mag ons land niet langer blokkeren", aldus Van Meel.