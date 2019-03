Klimaatbeweging bezet Wetstraat en wil dat nog tot dinsdag volhouden: “Dit is een niet te missen moment” #OccupyForClimate eist dat politiek grondwet aanpast om klimaatwet mogelijk te maken



Redactie/KVDS

24 maart 2019

18u10

Bron: De Morgen, Belga 7 Binnenland ‘Occupy For Climate’ bezet momenteel de Wetstraat. Onder die vlag wil de hele klimaatbeweging de burgerlijke ongehoorzaamheid aanhouden tot politici instemmen met een grondwetswijziging waardoor de klimaatwet mogelijk wordt. “Ze staan op het punt die te begraven. Tot dinsdagavond kunnen ze nog van gedacht veranderen”, klinkt het. En zo lang willen de actievoerders de Wetstraat bezet houden. In het Warandepark is een aantal tenten opgesteld.

De actie begon om 18 uur. De organisatoren spreken over 300 à 400 deelnemers, onder wie ook enkele bekende koppen. Onder meer David Van Reybrouck en Francesca Vanthielen zijn van de partij, net als klimaatactivistes Anuna De Wever en Kyra Gantois. Zij zijn van plan om de komende twee nachten in het park door te brengen, waar onder meer concerten georganiseerd zullen worden. “Maar morgen ga ik gewoon naar school”, aldus De Wever.

De verenigingen beseffen dat het om een illegale actie gaat, maar spreken liever van een open burgerprotest. De politie is ter plaatse maar laat de toespraken voorlopig doorgaan. Ze hebben de toegang tot het park aan de Wetstraat wel afgesloten en sturen de actievoerders in het park de straat op. (lees hieronder verder)

“Wij bezetten de Wetstraat omdat onze politici de klimaatwet blokkeren”, vat Dave Van Meel van de Klimaatcoalitie samen. Die coalitie vertegenwoordigt 70 organisaties, waaronder 11.11.11, Oxfam en WWF.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Ook Act For Climate Justice, Youth for Climate, Extinction Rebellion, Greenpeace en veel andere ngo’s en klimaatbewegingen geven hier present. Ze bundelen de krachten in ‘Occupy for Climate’ en nemen deel aan de burgerlijke ongehoorzaamheid ter hoogte van het federale parlement. “Alles en iedereen die zich de laatste maanden inzet voor klimaatactie doet mee”, vat Sarah Jacobs van Greenpeace samen. Ook wetenschappers en bekende persoonlijkheden zullen ons de komende uren en dagen vervoegen.”

Doel is politici onder druk zetten om voor dinsdagavond in te stemmen met een specifieke grondwetswijziging. Die is nodig om de klimaatwet die momenteel op tafel ligt mogelijk te maken. (lees hieronder verder)

“We verwachten minstens een eerste stap die duidelijk maakt dat de politici zich bewust zijn van de dringendheid om het klimaatprobleem aan te pakken”, zegt Anuna De Wever van Youth for Climate. “Wij willen niet het gelag betalen voor onherstelbare steken die de huidige politici laten vallen.”

Stemmen

Deze week stemmen bevoegde kamercommissies over eventuele grondwetsherziening. Komt er groen licht, dan wordt de klimaatwet mogelijk, gebeurt dat niet, dan gaat de grondwet zeer wellicht tot 2024 weer achter slot en grendel en kan de voorgestelde klimaatwet niet aanvaard worden.

Vorige week werd duidelijk dat er geen tweederdemeederheid is voor de aanpassing in de grondwet. “Vandaar dat wij nu de druk opvoeren”, zegt Jacobs. (lees hieronder verder)

Het voorstel voor de ‘bijzondere meerderheidswet’ over klimaat is op 1 februari online gezet door enkele vooraanstaande juristen. Het voorziet een wettelijk kader tot concrete klimaatmaatregelen te kunnen komen, zoals onder andere interministerieel en interparlementair overleg, een interfederaal klimaatagentschap en een expertencomité.

Toevallig

Binnen de week dienden zeven partijen (Groen, Ecolo, sp.a, PS, MR, cdH en DéFI) de tekst in als wetsvoorstel. De Raad van State oordeelde wel dat vier van de twintig artikelen aangepast moeten worden en dat de klimaatwet pas volledig grondwetsconform zou zijn als artikel 7bis bijgespijkerd wordt. Dat artikel regelt de zorg voor toekomstige generaties. (lees hieronder verder)

Door een paragraaf toe te voegen waarin staat dat de overheden samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid volgens de doelstellingen die de bijzondere klimaatwet vastlegt, zou het mogelijk worden die klimaatwet erdoor te krijgen. Toevallig was artikel 7Bis nog voor herziening vatbaar tot en met dinsdag.

De zeven partijen die de tekst indienden waren het daar prompt mee een. Ook het Klimaatpanel, geleid door Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Klimaatexpert Jean-Pascal Van Ypersele (UCL) scharen zich achter de aanpassing van het artikel. “Het is de beste garantie om onze verantwoordelijkheid voor de volgende generaties op te nemen”.

Liever samenwerkingsakkoorden

Maar N-VA, Open VLD en CD&V zien dat niet zitten, en ondertussen keerde MR zijn kar. De liberalen vrezen dat de klimaatwet meer overheid zou betekenen en dat ze mensen of instanties grond geeft om naar de rechtbank te stappen wanneer het klimaatbeleid achterop zou hinken. N-VA is bang dat het een herfederalisering van het klimaat betekent. De tegenstanders willen klimaatmaatregelen dan ook liever regelen met samenwerkingsakkoorden.

“Onze politici staan op het punt de klimaatwet te begraven”, zegt Van Meel in de Wetstraat. “Ze weigeren nog steeds te luisteren naar de honderdduizenden burgers die al maanden op straat komen. Dit is een niet te missen moment. We hebben nu een eerste noodzakelijke stap nodig naar een klimaatbeleid dat België weer op weg zet om de beloftes van het klimaatakkoord van Parijs na te komen.”