Klimaatbetogers verdedigen duizenden sms’en aan Schauvliege: “De minister heeft jarenlang niets gedaan” TT

05 februari 2019

18u20

Bron: Radio 1 0 Minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) zei vanmorgen dat de frustratie even de overhand had genomen toen ze zaterdag haar controversiële uitspraak deed over de Staatsveiligheid en het ‘complot’ achter het klimaatprotest. Ze hekelde de “bagger” en de persoonlijke mails en sms’en die ze de afgelopen weken over zich heen heeft gekregen, maar de actievoerders verdedigen het sms-bombardement.

Volgens Act for Climate Justice, dat de afgelopen weken opriep tot protest en zijn volgers aanstuurde de vier Belgische klimaatministers per sms te contacteren, was dat de juiste manier, klonk het vanavond op Radio 1. De groep verspreidde zelf de gsm-nummers van de ministers. Het ging daarbij wel om hun werk-gsm, en niet om hun privé-nummer. Via de website Wake up your Ministers werd de actie bovendien geautomatiseerd. Waals minister Jean-Luc Crucke kreeg zo bijvoorbeeld 2.000 sms’en en 6.000 e-mails te verwerken. Ook Brussels minister Céline Fremault, federaal minister Marie-Christine Marghem en dus ook Schauvliege ontvingen zo duizenden berichten.

De actie kwam er omdat Schauvliege had beweerd dat ze zich in haar beleid gesterkt voelde door de klimaatbetogingen. Dat was volgens Act for Climate Justice niet het signaal dat ze wilden geven. “De minister heeft jarenlang niets gedaan”, klonk het ter verdediging.



Schauvliege gaf vanmorgen toe dat ze zich behoorlijk onder druk gezet voelde door de duizenden berichten. Volgens de minister was het een “helse week” met erg weinig slaap. Ook Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer klaagt de berichten aan. “Blijkbaar vinden de mensen van Act for Climate Justice het normaal om via QR-code duizenden sms’en rechtstreeks op gsm van minister te laten sturen. Jullie strijd is belangrijk en eerzaam. Deze manier van werken niet.”

1000’en sms’en rechtstreeks bij minister, dit nog verdedigen op radio met als verantwoording dat die minister jarenlang niets gedaan heeft.

Ja, er móet meer klimaatambitie zijn. Maar min Schauvliege heeft echt veel zaken gerealiseerd. “Jarenlang niets doen” manifest fout. #dwv /2 Orry Van de Wauwer(@ orry_vdw) link