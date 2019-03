Klimaatactivisten viseren nu ook financiële sector: kantoor BNP Paribas Fortis geblokkeerd TT

18 maart 2019

09u07

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 Klimaatactivisten richten hun pijlen nu ook op de financiële sector. Activisten van 'Act for Climate Justice' hebben vanochtend samen met gele hesjes het investeringskantoor van BNP Paribas Fortis in Brussel geblokkeerd. Daarnaast werden op meer dan 250 bankautomaten stickers gekleefd met de boodschap dat banken -die gered zijn met belastinggeld- de klimaatvernieling voortzetten. "De actievoerders hebben de krachten gebundeld om sociale, fiscale en klimaatrechtvaardigheid te eisen, zodat elke burger een waardig leven kan leiden", klinkt het in een persbericht.

Een groepje van 'Act for Climate Justice' heeft zich vanochtend vastgeketend aan betonnen vaten voor de deuren van de investeringsafdeling van BNP Paribas Fortis, in de buurt van het Noordstation in Brussel. Daardoor kunnen personeelsleden het gebouw niet binnen. "De blokkades zijn erop gericht om zo lang mogelijk te duren", klinkt het bij de actievoerders. "De verantwoordelijken voor sociale ongelijkheid en klimaatverandering zijn dezelfde: multinationals en de financiële sector die enorme winsten boeken op de kap van de werknemers en het klimaat."

Volgens de actievoerders investeren de banken miljarden in de sector van fossiele brandstoffen "waardoor ze elke ambitieuze verandering tegenhouden". Milieumaatregelen van de overheid zouden dan ook moeten worden gefinancierd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, "niet door de meest kwetsbaren in onze samenleving."

Er waren vandaag ook nog acties bij Total in Feluy en bij Cargill in de haven van Gent. De actie bij Total startte afgelopen nacht al. Vrachtwagens kunnen de opslagplaatsen niet bereiken. Het is niet de eerste keer dat de gele hesjes daar een blokkade oprichten; zij krijgen nu de steun van klimaatactivisten.