Klimaatactivisten tonen hoe ze intercom kapen op trein naar Oostende KVDS

16 september 2019

19u41

Bron: Eigen Berichtgeving 3 Een groep klimaatactivisten beweert twee weken geleden het omroepsysteem van een conducteur gekaapt te hebben op een trein naar de kust. Doel was om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. De beelden verschenen dit weekend online. De NMBS kan niets zeggen over de echtheid van het filmpje, maar kan sowieso niet lachen met dergelijke acties.

Het waren leden van Extinction Rebellion Gent die de treinactie op poten zetten. Ze maken deel uit van een internationale beweging - Extinction Rebellion - die met zijn protest op een “minder passieve maar geweldloze manier” aandacht wil vragen voor de klimaatcrisis.

Zondag

“We hebben onze actie georganiseerd op een zondag waarop veel mensen naar zee trokken”, vertelt David van Extinction Rebellion Gent. “We zijn met een 20-tal mensen in Gent de trein naar Oostende opgestapt. Vervolgens hebben we de intercom van de trein geopend met een standaard sleutel en een vooraf voorbereide tekst omgeroepen.”





En zo kwam het dat reizigers volgens het filmpje opeens hoorden: “Goedemiddag, dames en heren. Welkom op de IC-trein met bestemming klimaatramp. Deze trein heeft haltes in Extreme Droogte, Hongersnood en Uitsterving. Volgende halte: Extreme Droogte. Vermoedelijke aankomsttijd: 10 jaar.”

“We wilden mensen overtuigen deel te nemen aan de wereldwijde staking voor het klimaat op 20 september”, aldus David. “Onze leden hebben ook flyers uitgedeeld, filmpjes gemaakt en ze gingen de discussie aan met reizigers. Voor alle duidelijkheid: onze acties hebben altijd een gesprek tot doel, niet het verstoren van de openbare orde an sich.”

Echtheid

De NMBS onderzoekt de beelden, maar kan voorlopig niets zeggen over de echtheid ervan. Alleen dat ze op twee verschillende types treinen zijn opgenomen. Sowieso lacht de maatschappij niet met dergelijke acties. “De omroepinstallatie is een veiligheidsinstallatie”, aldus woordvoerder Bart Crols. “Ze dient voor communicatie naar de reizigers toe en niet voor welke maatschappelijke of politieke boodschap dan ook. We keuren dit ten strengste af, wat het motief ook is. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een sanctie.”

Volgens de actievoerders zou de conducteur hen gewoon hebben laten begaan. “We zijn bereid om de verantwoordelijkheid op te nemen voor onze daden”, aldus nog David. “Maar we maken ons daar niet echt druk om. Met het oog op het algemeen belang is onze actie niet zo erg.”