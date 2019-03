Klimaatactivisten nemen afscheid van Troonplein na drie dagen van protest ADN

26 maart 2019

17u51

Bron: Belga 0 De klimaatactivisten die hebben deelgenomen aan Occupy the Climate hebben deze namiddag na de stemming over het grondwetsartikel 7bis in de Kamercommissie Grondwetsherziening het Troonplein verlaten. Enkele aanhangers van de "gele hesjes" wilden nog blijven, maar de politie verhinderde dat.

De burgerlijk ongehoorzame klimaatactie van de aanhangers van de Klimaatcoalitie begon zondagavond om 18 uur met een bezetting van de Wetstraat. Na een nacht daar doorgebracht te hebben trokken de klimaatactivisten gisterenochtend naar het Troonplein om er hun "vrijheid" terug te winnen en zoveel mogelijk mensen aan te trekken.

De afgelopen dagen kwamen honderden mensen langs op het plein en over twee nachten samen bleven een driehonderdtal klimaatbetogers slapen in tenten. Het voelde voor de activisten dan ook aan als een overwinning dat een eerste stemming over de herziening van artikel 7bis in de Kamercommissie nipt werd goedgekeurd.



"We blijven mobiliseren zolang het politieke getreuzel aanhoudt. Zolang de klimaatcrisis niet serieus wordt genomen, blijven we de druk opvoeren", klinkt het bij de Klimaatcoalitie.

Een tiental "gele hesjes" wilde ook in de komende dagen blijven overnachten op het Troonplein, maar de politie was massaal aanwezig om dat niet toe te laten en erop toe te zien dat het plein netjes werd achtergelaten.

