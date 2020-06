Klimaatactivisten houden symbolische actie aan Europese Raad RL

19 juni 2020

02u32

Bron: Belga 0 De klimaatactiegroepen Youth for Climate en Grootouders voor het Klimaat hebben donderdagavond samen een symbolische actie gevoerd aan de gebouwen van de Europese Raad in Brussel. Ze projecteerden op de gebouwen de slogan "For our future, cure the climate now" (voor onze toekomst, genees het klimaat nu), zo melden ze in een persbericht.

De actie vond plaats naar aanleiding van de virtuele bijeenkomst van de leiders van de 27 Europese lidstaten vrijdag. Er zal onderhandeld worden over het Europese relanceplan dat de economie moet ondersteunen na de coronacrisis.

A la veille du sommet virtuel des 27 chefs d'états de l’#UE, le mvt @YouthForClimate chauffe un peu la salle et affiche ses revendications comme la fin des subsides aux énergies fossiles et un plan de relance conditionné au respect de critères écologiques. #climat pic.twitter.com/MFf1FvxL3M Toussaint Gilles(@ Djaitwo) link

De actievoerders vragen dat de EU in haar herstelbeleid rekening houdt met het klimaat. "Aan de bijna 2.000 miljard euro staatssteun, zoals voorgesteld door de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB), kleeft nauwelijks een ecologische voorwaarde", zo luidt de kritiek. “Alle begunstigden, zowel uit de publieke sector als de privésector, moeten zich engageren om het Akkoord van Parijs te respecteren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.”

Daarnaast willen de actievoerders onder meer subsidies voor fossiele brandstof schrappen en dat er een ‘Green and Fair Recovery Fund’ (groen en eerlijk herstelfonds) wordt opgericht.



“We vragen 'een nieuw normaal', want terugkeren naar het 'oude normaal' is terugkeren naar de klimaatcrisis”, zo wordt nog benadrukt in het persbericht. “Het keerpunt waarop we ons vandaag bevinden, moeten we aangrijpen om de klimaatdoelstellingen te halen.”

Lees ook:

Anuna De Wever (18) en klimaatprof Jean-Pascal van Ypersele (63): “Wat wij tevergeefs voor het klimaat vragen, kan plots wel voor corona” (+)

Na corona vrezen bedrijven nu waterschaarste: “Wij hebben paar miljoen liter water nodig per jaar” (+)

In het hoofd en hart van activiste Anuna De Wever: “Geluk is een luxe die ik me niet kan permitteren” (+)