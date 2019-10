Klimaatactivisten Extinction Rebellion mogen tuin koninklijk paleis Brussel niet in, politie massaal aanwezig TT SZM

12 oktober 2019

13u51

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 50 In Brussel vindt vandaag de ongehoorzaamheidsactie ‘Royal Rebellion’ door de klimaatactivisten van Extinction Rebellion Belgium plaats. De actiegroep was van plan om de tuin voor het koninklijk paleis van Brussel te bezetten, maar heeft zijn actie moeten verplaatsen naar het nabijgelegen Koningsplein. De politie is massaal ter plaatse en heeft het plein afgezet.

De koninklijke tuinen bevinden zich in de neutrale zone, waar betogingen verboden zijn. De ‘Royal Rebellion’ moet de eerste massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie van Extinction Rebellion voorstellen. “Elke inwoner van België wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een programma van Volksvergaderingen, waar zal besproken worden hoe België moet reageren op de klimaat- en ecologische crisis”, klinkt het.

Gisteren is een delegatie van de actievoerders wel ontvangen door de kabinetschef van de koning, zo meldt het Paleis. Die heeft geluisterd naar hun bezorgdheden en hen duidelijk gemaakt dat ook de vorst bekommerd is om het klimaat en de urgentie, maar heeft hen er ook op gewezen dat de tuinen zich in de neutrale zone bevinden en manifestaties daar niet toegelaten zijn.”

Koningsplein

Rond 13 uur waren er al 150 agenten aanwezig op en rond het Paleizenplein. Dat is volledig afgegrendeld waardoor niemand nog het plein op kan. Ook de uitgang van het Warandepark is afgesloten. Een 300-tal activisten hebben zich daarom verzameld op het nabijgelegen Koningsplein, waardoor het auto- en tramverkeer daar volledig stilligt. Ook de omliggende straten zijn afgesloten.

“We hebben daar rekening mee gehouden”, zegt een woordvoerster. “We hebben aan de mensen gevraagd een stoel mee te nemen, om hier op het Koningsplein samen te zitten en te praten over mogelijke oplossingen voor de klimaatcrisis.” De bedoeling van de activisten om er 24 uur te blijven.

De activisten verdeelden zich in drie groepen op het plein, waar ze in het Frans, Nederlands en Engels informatie krijgen over wat ze gaan doen, wie ze moeten bellen als ze opgepakt worden, enzovoort. Sommigen ketenden zich vast aan een boot.

“Al zoveel marsen geweest, het haalt allemaal niets uit”

“We zijn zeer tevreden met de opkomst”, zegt ook David Steeman van Extinction Rebellion. “Er hadden zich zo’n 1.250 mensen ingeschreven en er is toch een hele grote groep opgedaagd. We staan wel niet in de tuin van het koninklijk paleis maar we staan wel vlakbij het paleis. We gaan hier nu zeker 24 uur blijven, en onder meer volksvergaderingen houden over verschillende thema’s. Een van onze eisen is dat de macht terug naar het volk moet, dat de gewone mensen moeten kunnen beslissen hoe we de klimaatcrisis gaan aanpakken.”

De actievoerders hebben niet de toestemming van de politie om te blijven maar dat deert hen voorlopig niet. “Er zijn al zoveel klimaatmarsen geweest, er zijn betogingen van 70.000 mensen geweest, en het haalt allemaal niets uit, dus ‘we are done asking nicely’”, aldus nog Steeman.

Ook acties in Londen, Parijs en Amsterdam

Ook in onze buurlanden voert Extinction Rebellion actie. In Parijs werden wegen rond het parlement geblokkeerd, in Londen Trafalgar Square de BBC en in Amsterdam zijn zo’n 130 klimaatactivisten opgepakt. Ze blokkeerden de Blauwbrug in het centrum van de Nederlandse hoofdstad. Ze hadden geen toestemming om daar actie te voeren. Omdat ze weigerden te vertrekken, ging de politie over tot arrestaties. Tientallen activisten werden gedropt op een afgelegen locatie omdat er geen plaats was om hen allemaal op te sluiten.

De demonstranten zijn lid van de actiegroep Extinction Rebellion, de beweging die in Groot-Brittannië werd opgericht maar intussen wereldwijd van zich laat horen. Deze week werden op diverse plaatsen in de wereld betogers opgepakt.