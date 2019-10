Klimaatactivisten delen planten uit aan toekomstige Eurocommissarissen ADN

31 oktober 2019

15u23

Bron: Belga 0 Een veertigtal jongeren heeft deze namiddag planten uitgedeeld aan de nieuwe Europees commissarissen. Met de actie, georganiseerd door Youth for Climate, Fridays for Future en Extinction Rebellion, willen de jongeren herinneren aan de klimaat- en ecologische crisis.

Jongeren uit verschillende landen, waaronder Nederland, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zijn voor de actie naar Brussel afgezakt.



Ze rolden een grote banner uit met de boodschap "Vote for my future" (stem voor mijn toekomst) en lazen een open brief voor waarin ze hun hoop en frustratie uitdrukken na een jaar van klimaatacties. Ook zongen ze het lied ‘Imagine’ van John Lennon.

De activisten gaven onder meer een plant aan Maros Sefcovic, die als eurocommissaris belast is met een verkennende studie om te anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen op vlak van wetenschap, technologie, economie en milieu, en aan vicevoorzitter Frans Timmermans, die verantwoordelijk wordt voor de uitrol van de Europese Green Deal.



"Ze hebben onze toekomst gestolen", zegt de 14-jarige Nicolas, lid van Extinction Rebellion. "We hopen dat de Europese leiders vandaag zullen handelen om tot het best mogelijke resultaat te komen. Het is zoals de Titanic. We zijn al tegen de ijsberg gebotst, maar we kunnen de mensen aan boord nog helpen.”

"We vragen aan de Commissieleden om een ambitieuzer klimaatbeleid uit te stippelen voor Europa. De Commissie moet op 27 november worden gestemd en op dit moment zijn er te weinig duidelijkheden hoe ze de Green Deal gaan financieren en dat zal cruciaal zijn voor de komende vijf jaar", zegt ook Toon Lambrecht van Youth for Climate.

Hij zegt tevreden te zijn dat de Commissie-von der Leyen al veel mooie woorden over klimaat gezegd heeft en ze ook wel ambities heeft, maar dat het niet duidelijk is hoe die ambities zullen worden gefinancierd. "Als er geen duidelijkheden zijn voor de Commissie gestemd wordt, gaat er de komende vijf jaar heel weinig gebeuren."