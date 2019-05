Klimaatactiviste Kyra Gantois: “Hoe kan dit? Dit is een ramp voor de samenleving” Bieke Cornillie

26 mei 2019

20u55 518 “Hoe kan dit nu? We krijgen het gevoel dat dit allemaal voor niets is geweest.” De teleurstelling bij klimaatactiviste Kyra Gantois (19) is bijzonder groot na de overwinning van Vlaams Belang op deze verkiezingszondag.

“Wij stonden hier elke week met duizenden, te ijveren voor een beter klimaatbeleid. Nu is het aan onze politici.” Zo klonk het afgelopen vrijdag, op de voorlopig laatste klimaatmars, nog strijdvaardig en enigszins hoopvol bij Anuna De Wever (17) en Kyra Gantois (19). Die hoop is na deze verkiezingsdag compleet geslonken bij de klimaatactivisten van Youth for Climate, die jongeren de voorbije weken opriepen om op donderdag te spijbelen voor het klimaat. “Ik snap niet wat er is gebeurd”, reageert Kyra Gantois. “Hoe kan dit? Week na week kregen we al die mensen op straat. En dan nog zijn er blijkbaar die het niet serieus nemen. Het is nog altijd aan de politici, maar het is òòk aan de mensen om juist te stemmen.”

Gantois is kwaad én teleurgesteld. “Vooral op de mensen die achter het Vlaams Belang staan. Je hoeft niet per se links te stemmen als dat niet aansluit bij je standpunten- er is meer om rekening mee te houden dan het klimaat alleen, dat begrijpen we- maar dìt is een ramp voor de samenleving. We vroegen aan alle partijen om samen te werken aan een beter en ambitieus klimaatbeleid, maar zoals de kaarten nu liggen, zal daar niet veel van in huis komen.”

Zijn die 20 weken klimaatspijbelen voor niets geweest dan? “Dat gevoel krijgen we op dit moment wel, ja. Heel wat jongeren die er elke week stonden, kunnen natuurlijk nog niet gaan stemmen. Maar dat betekent niet dat we stoppen met vechten. Ik denk dat we maar beter beginnen nadenken over onze volgende actie, want klimaat mag echt niet genegeerd worden. En ja, het kan dat onze woede straks groter wordt. Want blijkbaar helpt vriendelijk vragen en smeken om samen te werken, niet.”