Klimaatactiviste Greta Thunberg duikt in Brussel op als muurschildering AW

16 april 2019

19u49

Bron: Belga 0 Brussel is een muurschildering rijker en het is er eentje geïnspireerd op de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. De fresco in de Vlierwijk in het stadscentrum is het werk van kunstenaar Encq, ook gekend als Henk De Ruddere. Het initiatief kwam van de huiseigenaar, een vriend van de kunstenaar, en de stad Brussel verleende haar steun aan het project.

De muurschildering van Greta Thunberg is zeer herkenbaar dankzij de typische blik en de lange gevlochten staartjes van de 16-jarige klimaatspijbelaar.



De keuze voor Thunberg was evident voor de eigenaar van het huis en de artiest. "Ze is natuurlijk iemand die de klimaatmarsen symboliseert. Wanneer ik die jongeren zie passeren, ben ik fier, maar tegelijkertijd beschaamd", vertelt Encq. "Toen ik haar leeftijd had, was mijn enige bekommernis om smoorverliefd te zijn, ofwel zat ik in een hoekje te huilen omdat het net uit was met mijn liefje. Ik moest me geen zorgen maken over dergelijke zaken.”



De muurschildering moet bijdragen aan de bewustwording van de klimaatproblematiek. De eigenaar van het huis en de kunstenaar willen de klimaatjongeren zo nog wat extra erkenning geven.