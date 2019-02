Klimaatactiviste Greta Thunberg (16) in Brussel: “Ik ben hier om de EU te vertellen dat ze haar verantwoordelijkheid moet opnemen” ADN KV

21 februari 2019

05u19

Bron: Belga 128 De mars van de klimaatbrossers vandaag wordt een speciale editie voor de jongeren van Youth for Climate. Hun grote inspiratiebron, de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, zal meestappen met de Belgische jeugd.

Greta Thunberg was de grote inspirator van Anuna De Wever en Kyra Gantois voor het oprichten van Youth for Climate. Het Zweedse meisje begon in augustus 2018 aan een schoolstaking en ging daarbij wekelijks voor het Zweedse parlement protesteren. “Ik ben enorm blij dat ze naar België komt en dat ik haar mag ontmoeten, want zij blijft onze grote inspiratie”, zei Anuna De Wever eerder. “We hebben elkaar al een paar keer via Skype gesproken en ze liet al weten dat ze heel dankbaar is dat we het protest in Europa hebben laten ontploffen.”

Now I’m on my way to Brussels. #climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate pic.twitter.com/9FQIFZM30t Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Thunberg is met de trein in ons land toegekomen. “Ik vind hen geweldig”, zei ze bij aankomst over Anuna De Wever en Kyra Gantois. “Ik volg hen en we hebben wat contact gehad. Ik kijk ernaar uit om hen te ontmoeten.” Ze hoopt op een grote opkomst vandaag. “Mijn boodschap is dat we voor een existentiële crisis staan en dat we nu actie moeten ondernemen voor het te laat is”, aldus de Zweedse tiener.

Speech

De komst van Greta Thunberg naar België zorgt voor enkele wijzigingen in het programma van ‘Spijbelen voor het Klimaat’. Het Zweedse klimaatmeisje gaat namelijk om 10.45 uur eerst een speech houden in het Europees Economisch en Sociaal Comité en dat in aanwezigheid van onder meer Jean Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. “Ik ben hier om hen te vertellen dat ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en om de kinderen aan te moedigen om te staken”, aldus Thunberg bij aankomst.

Hierdoor wordt de start van de protestmars verlaat naar 13 uur, anderhalf uur later dan normaal. De route blijft ongewijzigd: de klimaatspijbelaars verzamelen eerst aan het Noordstation en de Koning Albert II-laan, om van daaruit door het hart van de hoofdstad naar de eindbestemming, het Zuidstation te trekken. Daar zullen Greta Thunberg en de bezielsters van Youth for Climate om 17 uur in de Pensioentoren een persconferentie houden.

Extra motivatie?

Afgelopen donderdag zakten er opnieuw 11.000 klimaatspijbelaars af naar het centrum van de hoofdstad, om te betogen voor een betere toekomst en een ambitieuzer klimaatbeleid. Vandaag zullen mogelijk heel wat jongeren extra gemotiveerd zijn door de komst van Greta Thunberg. Er worden ook nog verschillende andere Europese delegaties van klimaatjongeren verwacht.

