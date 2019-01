Klimaat is hét thema voor volgende verkiezingen, maar er extra voor betalen zien we niet zitten Grote Klimaatenquête Tommy Thijs

30 januari 2019

19u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het klimaat is voor de Vlaming het allerbelangrijkste thema bij de verkiezingen van 26 mei. Maar er meer belastingen voor betalen, dat zien we dan weer niet zitten, net zo min als minder vliegreizen maken. Dat blijkt uit de Grote Klimaatenquête die bij 1.000 Vlamingen werd afgenomen in opdracht van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Een overgrote meerderheid vindt dat de huidige regeringen te weinig doen om het klimaatprobleem tegen te gaan.

Het is een centrale eis van zowel de spijbelende scholieren als van de 70.000 deelnemers aan de klimaatmars afgelopen zondag: politici, doe eindelijk iets aan het klimaat. Een eis waar de Vlaming zich achter schaart: maar liefst 71 procent van de deelnemers aan de enquête vindt dat de regeringen te weinig actie ondernemen. Voor velen lijkt dat gebrek aan actie bovendien aan de versnippering van bevoegdheden te liggen: driekwart van alle ondervraagden wil dat er één klimaatminister komt, in plaats van de huidige vier.

Klimaat belangrijkste thema

Het klimaat is dan ook hét thema voor de Vlamingen bij de volgende verkiezingen op 26 mei. Het thema staat helemaal bovenaan met 16,2 procent. Economie en jobs, migratie en pensioenen volgen op ruime afstand en zijn elk voor ongeveer 11 procent het belangrijkste thema. Belangrijke nuance is wel dat een aantal sociale thema's opgesplitst zijn: 10 procent kiest bijvoorbeeld voor sociale zekerheid, evenveel mensen voor koopkracht. Veiligheid is voor slechts 7,5 procent het belangrijkste.

Dat veel Vlamingen klimaat als het belangrijk verkiezingsthema zien, blijkt ook uit het feit dat 50,4 procent zegt dat het klimaat een grote rol zal spelen bij het bepalen van zijn of haar stem.

Ervoor betalen? Liever niet

De urgentie is er dus wel bij de Vlaming, maar dat betekent niet dat we bereid zijn extra inspanningen te leveren. Zodra gevraagd wordt of we financiële moeite willen doen, haken veel Vlamingen af. Slechts 34 procent ziet het zitten extra belastingen te betalen voor een klimaatbeleid, een meerderheid van 60 procent ziet dat niet zitten. Eerder deze week opperde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) nog het idee van een vliegtaks.

Ook wat persoonlijke uitgaven betreft willen we maar weinig toegevingen doen. Slechts weinigen willen een hybride of elektrische auto kopen om minder te verbruiken.

Hetzelfde bij vliegtuigreizen. Maar 38,5 procent wil minder vliegen om het klimaat te redden. Nog minder mensen zijn bereid hun vakantie te laten staan als dat enkel kan met het vliegtuig. En hoewel we wel in meerderheid de trein willen nemen om op citytrip te gaan, zien we het niet zitten daar meer voor te betalen.

Bijna geen twijfels over wie klimaatopwarming veroorzaakt

Over de klimaatopwarming en de kwestie of die mee door de mens veroorzaakt wordt, heeft de Vlaming nog maar weinig twijfels. Maar liefst 85 procent van Vlamingen is akkoord met de stelling dat “de aarde opwarmt door toedoen van de mens”. Bijna evenveel mensen, 70,4 procent, maken zich dan ook zorgen over de klimaatopwarming en denken dat die niet opgelost kan geraken zonder onze levensstijl “drastisch om te gooien”.

Toch betekent dat niet dat evenveel mensen de actie van de spijbelende tieners steunen. Morgen staat de vierde editie van ‘spijbelen voor het klimaat’ op het programma in Brussel, en net geen 50 procent van de Vlamingen blijkt de jongeren te steunen in hun actie. 43 procent is niet akkoord met hun manier van actie voeren. Een kleine meerderheid, 54,7 procent, zou zijn kinderen niet aansporen zelf te spijbelen. 58,5 procent vindt dat de jongeren zelf te weinig het goeie voorbeeld geven, 62 procent vindt dat ze hun punt gemaakt hebben en nu moeten stoppen tijdens de schooluren te betogen.

De Grote Klimaatenquête is een online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Medialaan - De Persgroep tussen 29 januari 2019 en 30 januari 2019 bij 1000 Vlamingen representatief op geslacht, leeftijd, diploma en stemgedrag federale verkiezingen 2014. De maximale foutenmarge bij 1000 Vlamingen bedraagt 3,02%.

