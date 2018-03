Kleuterschool in Hove even ontruimd door stroompanne

Sander Bral

02 maart 2018

11u58

Bron: Eigen berichtgeving

De kleuterschool Regina Pacis 2 in Hove werd deze ochtend even ontruimd omdat er een verdachte geur in het gebouw hing. Een veertigtal kleuters en leerkrachten werden geëvacueerd en de hulpdiensten snelden massaal toe.