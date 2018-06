Kleuterschool en huizen in Glabbeek ontruimd nadat chloorgas vrijkomt bij chemische reactie in zwembad Kristien Bollen

04 juni 2018

16u05

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 In het Vlaams-Brabantse Glabbeek is de basisschool De Kleine Wereld in deelgemeente Kapellen volledig ontruimd na een chemische reactie in een nabijgelegen zwembad. Daarbij is chloorgas vrijgekomen. Ook enkele woningen zijn ontruimd. Alle kinderen zijn ondergebracht in een zaal van de gemeente.

Bij het incident in het zwembad raakte één arbeider gewond, zo melden de hulpdiensten. Hij werd afgevoerd naar een ziekenhuis. De brandweer van Diest is ter plaatse met speciale gaspakken en een container om het vat met de gevaarlijke mengeling zo snel mogelijk te verwijderen.

Een gespecialiseerd bedrijf kwam maandagnamiddag een zwembad schoonmaken in een woning in de Dorpsstraat in Kapellen, maar door een verkeerde manipulatie kwamen chloor en zwavelzuur met elkaar in contact, waardoor giftige dampen van chloorgas vrijkwamen. "De mengeling van hypochloriet (javel in de volksmond) en zwavelzuur levert inderdaad chloorgas op", zegt toxicoloog Jan Tytgat. "Dat is een gas met hoge dichtheid. Dat betekent dat het niet snel vervliegt. Het blijft op onze hoogte in de atmosfeer hangen en veroorzaakt irritaties aan de huid, ogen, longen en luchtwegen."

Omdat er naast de giftige dampen ook ontploffingsgevaar dreigde, liet het gemeentebestuur meteen de omgeving ontruimen. De bewoners van een viertal huizen en de kinderen van de basisschool De Kleine Wereld, een tachtigtal, werden ondergebracht in de gemeentelijke zaal de Mispel. Hun ouders kunnen hen daar na schooltijd afhalen, weliswaar enkel via de Tiensesteenweg. De Dorpsstraat is immers afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de school.

Eerste Wereldoorlog

"Op jaarbasis gebeuren er in ons land meermaals ongelukken door de vermenging van chloor en een zuur", vervolgt Tytgat. "Niet alleen in zwembaden, trouwens. Mensen die thuis hun toilet grondig willen schoonmaken gooien soms na een scheut javel, nog een zuur product tegen kalkaanslag in de pot. Zo ontstaat er chloorgas. Als je lang in de toiletruimte zou blijven zitten, is dat evenzeer schadelijk."

"Meestal gaat irritatie vanzelf over. Als je langere tijd bent blootgesteld aan chloorgas, moet je een paar dagen waakzaam zijn. Je kan namelijk 1 à 2 dagen na het inademen plots vocht in de longen krijgen. Het chloorgas beschadigt de longblaasjes, waardoor die vocht beginnen op te nemen. Als je daar niet mee naar het ziekenhuis gaat, verdrink je op het droge. Merk je dus na een dag of twee dat je blauw ziet, kortademig bent of sneller buiten adem als je inspanning doet, ga dan terug naar de dokter. De kans is groot dat je longoedeem hebt. Chloorgas was niet voor niets een dodelijk wapen tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen het onder andere in Ieper gebruikt is als gifgas."

In zwembaden gebruik je chloor om bacteriën te doden. Zwavelzuur dient om de pH waarde omlaag te krijgen. Maar je mag het dus niet mengen.