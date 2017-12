Kleuter in levensgevaar na val van roltrap in winkel op Antwerpse Meir

Thinkstock Illustratiefoto.

In Antwerpen is vrijdagnamiddag een 4-jarig kind levensgevaarlijk gewond geraakt toen het in een winkel op de Meir tussen een roltrap en een muur naar beneden viel. De vader van het kind was op het moment van de feiten aan het afrekenen aan de kassa en was zijn zoontje even uit het oog verloren.