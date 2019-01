Kleuter (4) in levensgevaar nadat hij bijna verdrinkt wanneer zwemleraar even niet oplet kg

18 januari 2019

14u27

Bron: Belga 0 Een vierjarige jongen verkeert nog steeds in levensgevaar, nadat hij gisterenochtend bijna verdronk in een privézwembad in Louvain-la-Neuve. Dat is vanmiddag vernomen van het parket Waals-Brabant.

Het kind was gisteren met een groep van 23 kinderen uit de tweede kleuterklas van de gemeenteschool van Grez-Doiceau op zwemles in het zwembad Aqua Center (Promosport). Twaalf kleuters waren onder toezicht van een zwemleraar in een zwembad van 5 meter lengte en 1,2 meter diepte. Per twee dienden de kinderen het bad over te steken, iedereen uitgerust met een vlottende schuimrol.



Een van de duo's had de oversteek bijna voltooid toen de badmeester zich omdraaide om de volgende de oefening te laten uitvoeren. De vierjarige jongen raakte op dat moment in moeilijkheden.

Dossier geopend

Het kind werd door het zwembadpersoneel gereanimeerd en nadien overgebracht naar de universitaire klinieken Saint-Luc in Brussel. Zijn toestand is vandaag nog steeds kritiek.



Het parket van Waals-Brabant heeft een dossier geopend. "Er worden vragen gesteld naar het toezicht van de zwemleraar, ook het feit dat drie leerkrachten zich ter plaatse bevonden. Het voorval is gefilmd, wat ons zal toelaten beter te begrijpen wat er is gebeurd", aldus de procureur vanmiddag.