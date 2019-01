Kleuter (4) die kopje onder ging in zwembad Louvain-la-Neuve buiten levensgevaar bvb

20 januari 2019

14u20

Bron: Belga 0 De 4-jarige kleuter die donderdag kopje onder ging in een zwembad in Louvain-la-Neuve, verkeert niet meer in levensgevaar. Dat meldt de burgemeester van Grez-Doiceau, Alain Clabots.

Het kind volgde met een groep van 23 kinderen uit de tweede kleuterklas van de gemeenteschool van Grez-Doiceau zwemles in het zwembad Aqua Center. Twaalf kleuters waren onder toezicht van een zwemleraar in een zwembad van 5 meter lengte en 1,2 meter diepte. Per twee moesten ze het bad oversteken, uitgerust met een drijvende schuimrol. Een van de duo's had de oversteek bijna gedaan toen de badmeester zich omdraaide om de volgende de oefening te laten uitvoeren. De jongen verdween toen onder water.

Het zwembadpersoneel kon het kind reanimeren en het werd naar het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel gebracht. Daar verkeerde de jongen vrijdagochtend nog in levensgevaar, maar inmiddels is zijn toestand gestabiliseerd. De burgemeester van Grez-Doiceau had contact met de vader. "Hij zei me dat het kind wakker is, hem herkende en communiceerde, en dat zijn reflexen goed lijken te zijn. Er zal wellicht tijd nodig zijn, maar het jongetje is duidelijk op de goede weg.”

