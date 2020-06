Exclusief voor abonnees

Kleurencodes, strandpolitie en ‘cabriocabines’: zo ziet de zomer aan de Belgische kust eruit



Jonathan Bernaerts

25 juni 2020

Strandpolitie in Oostende, een kleurencode in Koksijde, ‘cabriocabines’ in Knokke-Heist en een limiet van 10.000 in Blankenberge. Nu het zomerseizoen zaterdag officieel op gang wordt getrapt, heeft elke kustgemeente zijn eigen systeem klaar om - ondanks de dreiging van het coronavirus - badgasten een zorgeloze vakantie te bezorgen. Een overzicht per gemeente.