Klerenwinkel Bobo Tremelo moet sollicitant 13.000 euro schadevergoeding betalen wegens geslachtsdiscriminatie Jürgen Eeckhout

30 augustus 2018

19u45

Bron: eigen berichtgeving 0 Voor het eerst in Vlaanderen is een werkgever veroordeeld door een arbeidsrechtbank omdat ze een mannelijke sollicitant geweigerd hebben voor zijn geslacht. De bekende klerenwinkel Bobo in Tremelo moet een man uit Bonheiden 13.000 euro schadevergoeding betalen.

Slachtoffer Eli (35) uit Bonheiden solliciteerde op 22 juni 2016 bij Bobo, een winkel waar vooral BV’s langskomen, voor de vacature van stockbeheerder. Twee dagen later volgde echter de ontnuchtering: Eli greep naast de job. Maar van de uitleg die de klerenwinkel gaf sprok hij toch wel. ‘Beste, bedankt voor de interesse. Helaas moet ik je negatieve feedback geven hiervoor. We zijn opzoek ( sic) naar een vrouwelijke collega voor deze functie. Verder veel succes met de zoektocht!'

De man stapte met het verhaal naar de vakbond, die contact opnam met de klerenwinkel. “Ik vond dit echt niet kunnen”, vertelt hij. “De vakbond heeft toen de vakbond gecontacteerd. Bobo in Tremelo ontkende toen alles, waarop ik de vakbond vroeg om eventueel verdere stappen mochten ondernemen. Ze mochten van mij doorgaan met de klacht. Alleen heb ik sindsdien niks meer vernomen over een eventueel proces.”

13.000 euro

Vorige week deed de arbeidsrechtbank uit Leuven uitspraak over de zaak. De arbeidsrechter gaf het slachtoffer gelijk en oordeelde dat de winkel gediscrimineerd had op basis van gender. En dat was volgens de rechtbank de enige reden. De winkel moet een schadevergoeding van 13.000 euro betalen, wat neerkomt op zes maanden loon, en een symbolische euro aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

"Het geslacht van een sollicitant heeft geen invloed op diens professionele capaciteiten. Werkgevers zijn er nog te vaak van overtuigd dat sommige functies beter passen bij vrouwen en andere bij mannen. Die overtuigingen berusten op stereotypen en vooroordelen en moeten verdwijnen", reageert Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM. “Elke sollicitant moet worden geëvalueerd op basis van objectieve criteria die gelinkt zijn aan de positie. Het staat de werkgever vrij om de volgens hem of haar meest competente kandidaat te kiezen, maar de keuze wordt beperkt door het non-discriminatiebeginsel.”

De uitspraak is trouwens de eerste ooit die gericht is op een Vlaamse werkgever. In het verleden werden al twee Franstalige werkgevers veroordeeld in ons land. Bobo in Tremelo is sinds september vorig jaar overgenomen door nieuwe eigenaars, die dan ook niks met de discriminatie te maken hebben.