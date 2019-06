Kleinzoon vindt neergestoken grootmoeder in Châtelet AV

01 juni 2019

18u22

Bron: Sudpresse, Belga 2 In Charleroi is vandaag een man aangehouden voor doodslag nadat hij gisteren een bejaarde dame zou hebben neergestoken in haar appartement in Châtelet, in de provincie Henegouwen. De 84-jarige vrouw werd gevonden door haar kleinzoon. Intussen legde de man bekentenissen af.

De feiten speelden zich gisterenavond af omstreeks 22.00 uur. Het slachtoffer bevond zich samen met de dader in haar appartement in de cité Heureuse in Châtelet, Henegouwen. Om een nog onbekende reden bracht de man de hoogbejaarde vrouw tussen de veertig en vijftig messteken toe, onder meer aan het hoofd. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer en de dader elkaar kenden.

Het was de kleinzoon van het slachtoffer die zijn oma in een plas bloed aantrof. Hij maakte zich zorgen om zijn oma omdat zij niets meer van zich had laten horen.

De federale gerechtelijke politie kon al snel een verdachte oppakken. De man, wiens identiteit nog niet vrijgegeven is, verscheen intussen voor de onderzoeksrechter en wordt aangehouden voor doodslag.