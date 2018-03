Kleinere bedrijfswagen in ruil voor extra loon: regering staat op zucht van een akkoord

15 maart 2018

21u03

Bron: Belga

De regering staat "erg dicht" bij een akkoord over het mobiliteitsbudget. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vanavond in de Kamer verklaard. Net vandaag keurde de Kamer ook het wetsontwerp over de mobiliteitsvergoeding goed.