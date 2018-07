Kleine spoorbond trekt naar Raad van State om plaats in sociaal overleg op te eisen KVE

De spoorvakbond Metisp-Protect trekt naar de Raad van State om een plek op te eisen in het sociaal overleg bij het spoor. Dat heeft hij aangekondigd.

Aanleiding is het akkoord bij het spoor over een herwaardering van de treinbestuurders. Dat werd woensdag bereikt door de spoordirectie en de vakbonden ACV-Transcom en VSOA. Hun handtekening was genoeg voor een tweederdemeerderheid binnen de nationale paritaire commissie, ondanks de tegenkanting van de socialistische bond ACOD Spoor.

Maar volgens Metisp-Protect, opgericht door ex-ACOD-leden, weerspiegelt het akkoord niet de wil van het personeel. Niet alleen ACOD Spoor was tegen, maar ook de vakbonden OVS, ASTB en Metisp-Protect. OVS staakte deze week ook twee dagen tegen de herwaardering, met steun van ASTB en Metisp. De drie laatstgenoemde bonden, zogeheten aangenomen vakbonden, zetelen echter niet in de nationale paritaire commissie.

Metisp-Protect hoopt dat de Raad van State hen wel een zitje toewijst. "De nationale paritaire commissie is een onderhandelingsorgaan dat gemoderniseerd moet worden. Om opnieuw echt legitiem te worden, moet ze openstaan voor alle vertegenwoordigers van de erkende en de aangenomen vakbonden", klinkt het.

Ook het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders verzette zich eerder al tegen het overlegmodel. "HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel, red.) weigert de aangenomen organisaties enige deelname aan sociaal overleg en onderhandelingen die zich buiten de alarmbelprocedure of een stakingsaanzegging bevinden", kloeg het ASTB aan. "Dit is onaanvaardbaar." Ook het ASTB dreigde met gerechtelijke stappen.

De vakbond OVS probeerde via het Grondwettelijk Hof al eens een plaats op te eisen in de nationale paritaire commissie, maar hij kreeg in 2014 nul op het rekest.

Het Grondwettelijk Hof bepaalde vorig jaar wel dat alle bonden mogen deelnemen aan de sociale verkiezingen bij het spoor, die in december voor het eerst plaatsvinden. Oorspronkelijk zouden alleen de erkende bonden daaraan mogen deelnemen.