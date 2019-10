Kleine meerderheid Belgen wil altijd winteruur MVDB - TT

23 oktober 2019

16u34

Bron: Belga - ANP 0 In de nacht van zaterdag op zondag goochelen we opnieuw met de tijd. Om 3 uur ‘s nachts wordt de klok een uur teruggedraaid en belanden we voor vijf maanden in de wintertijd. Een kleine meerderheid van de Belgen (50 procent) is bij de afschaffing van de uurwisseling trouwens voorstander van de permanente wintertijd, blijkt uit een grootschalige peiling op initiatief van ontslagnemend premier Charles Michel. 45 procent wil altijd zomertijd.

De wintertijd geldt nu nog voor heel de Europese Unie, al had de Europese Commissie eigenlijk al van het systeem van zomer- en wintertijd af gewild, nadat was gebleken dat de overgrote meerderheid van de Europeanen de halfjaarlijkse wissel maar niets vindt. In het voorstel van de Commissie mag ieder EU-land daarom binnenkort zelf kiezen voor permanente zomer- of wintertijd. Voor 2021 gebeurt er voorlopig nog niets.



Ontslagnemend premier Charles Michel (MR) besloot vorig jaar hierover een grootschalige opiniepeiling bij de Belgische bevolking te houden en de tijdregeling in overleg met de buurlanden vast te leggen. Concreet kreeg een panel van 2.000 burgers (representatief voor de Belgische bevolking) in augustus dit jaar de opdracht een twintigtal vragen te beantwoorden.

Onmiddellijk springt naar voren dat ook een grote meerderheid van de Belgen voorstander is van het afschaffen van de zomer-/wintertijd (83 procent van de respondenten). Als ze moeten kiezen tussen winter- en zomeruur, is er een lichte voorkeur voor het winteruur. 50 procent van de respondenten staan in meer of mindere mate genuanceerd achter het winteruur, tegenover 45 procent van de respondenten achter het zomeruur.

47 procent van de respondenten in het Waalse Gewest, 51 procnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 52 procent in het Vlaamse Gewest kozen voor het winteruur. 49 procent van de respondenten in het Waalse Gewest, 42 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 43 procent in het Vlaamse Gewest kozen voor het zomeruur.

Het pragmatisme overheerst: 79 procent van de Belgen is van mening dat het belangrijk is dat dezelfde tijdregeling als in de buurlanden wordt ingevoerd. Dat om de uitwisselingen en communicatie tussen de landen niet te belemmeren en het de bevolking en de bedrijven niet moeilijk te maken.

Het ingaan van wintertijd levert velen een uur extra slaap op. Het venijn zit voor veel mensen meer in het ingaan van zomertijd. Dat kan leiden tot slaapproblemen en wat wetenschappers een ‘social jetlag’ noemen: een bioritme dat uit de pas loopt met werk- of schooltijden. Als het gaat om de gezondheidseffecten, wijzen wetenschappers vaak op het belang van zonlicht in de ochtend.

Bij permanente zomertijd waarschuwen deskundigen voor meer winterdepressies en een hogere kans op kanker en hart- en vaatziekten. Met een permanente zomertijd zou de zon hier op 21 december, de kortste dag, pas om 9.45 uur opkomen en ondergaan om 17.30. Als wintertijd altijd wordt aangehouden, komt de zon op 21 juni, de langste dag, al om 4.20 uur op en gaat hij om 21 uur weer onder.