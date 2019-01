Kleine brouwerij uit Oostvleteren is volgens gereputeerde bierwebsite opnieuw beste van België LH

29 januari 2019

16u42

Bron: RateBeer 0 De gereputeerde internationale bierwebsite RateBeer.com heeft De Struise Brouwers, een kleinschalige brouwerij uit het West-Vlaamse Oostvleteren, opnieuw uitgeroepen tot beste brouwerij van België. De top 100-lijst werd opgesteld op basis van 10 miljoen individuele reviews van bijna 31.000 brouwerijen wereldwijd. Ook in 2015 en 2017 kregen De Struise Brouwers de bekroning.

RateBeer.com, een van ‘s werelds belangrijkste bierwebsites, maakt altijd in het begin van het jaar in het kader van de RateBeer Best Awards 2018 de resultaten bekend van de beste bieren en brouwerijen. Het is de zeventiende keer dat de website de prijzen uitreikt.

De prijs voor ‘beste brouwer ter wereld’ ging naar de Amerikaanse Hill Farmstead Brewery (uit de staat Vermont). Twee Amerikaanse brouwerijen, Russian River Brewing (Californië) en Trillium Brewing Compangy (Massachusetts) haalden ook de tweede en derde plaats. De Struise Brouwers eindigden op een meer dan verdienstelijke 28ste plaats.

In 2008 beste van wereld

De naam verwijst naar de plaats waar de brouwerij in 2001 werd opgestart: in een struisvogelboerderij in Lo-Reninge. Nu is de brouwerij gevestigd in een voormalige school in Oostvleteren. De brouwerij werd in 2008 zelfs uitgeroepen tot beste brouwerij van de wereld door de bierwebsite. Sindsdien stonden hun bieren consequent in de top 100-lijst van beste ter wereld. In die categorie haalde het trappistenbier Westvleteren 12 opnieuw de hoogste score bij de Belgen.

Beste Belgische nieuwkomer is Lambiek Fabriek uit het Vlaams-Brabantse Lot. De categorie nieuwkomers bestaat uit brouwerijen die hun eerste recensie na 1 juni 2017 hebben behaald.

De RateBeer Awards worden sinds 2002 jaarlijks uitgereikt. Ze geven de prestaties weer van voorbije 12 maanden van de beste actoren in de bierwereld. De quoteringen worden gegeven door een wereldwijd netwerk van bierliefhebbers.