Kleine Amelie is kwaad en verdrietig: “Is dat nu zo moeilijk om in uw kot te blijven?” HR

12 april 2020

22u33

Bron: Facebook 546 Op Facebook doet een video de ronde van een klein meisje dat boos is omdat veel mensen zich niet houden aan de regels van social distancing. “Dat maakt mij kwaad en verdrietig”, zegt Amelie. “Is dat nu zo moeilijk om om zo veel mogelijk in uw kot te blijven?”



“Amelie vraagt om deze boodschap zoveel mogelijk te delen, wie helpt haar?”, staat bij het filmpje, dat zich razend snel verder verspreidt. Het zijn dan ook ontwapenende beelden.

“Ik denk dat wij eens moeten babbelen”, zegt Amelie., terwijl ze verwijst naar het goede weer. “Maar ik heb weer vanalles gezien op Facebook, en dat was niet goed hoor. Heel veel mensen die zo dicht bij elkaar zaten. Ik zou dat ook willen met mijn vriendjes, heel dicht bij elkaar in de speeltuin en op school, maar dat gaat niet. Ik moet ook maar alleen in het bosje hier wandelen, heel dicht bij mijn deur.”

“Maar hoe jullie nu bezig zijn... zo gaat het heel lang duren van de corona. Dat maakt mij kwaad en verdrietig. Is dat nu zo moeilijk om een en een halve meter uit elkaar te blijven? Om zoveel mogelijk in uw kot te blijven? Nee toch, he? En jullie moeten het voorbeeld aan ons geven en wij niet aan jullie, he? Goed? Daag!”

