Kleindochter en echtgenoot krijgen 7 en 10 jaar cel voor moord op grootvader (89) Redactie

28 juni 2018

09u43

Bron: belga 0 De Brusselse correctionele rechtbank heeft Christa D.V. en Johnny N. veroordeeld tot 7 en 10 jaar cel, voor de moord op de 89-jarige Robert Paridaens, in november 2013. Drie familieleden van de man, schoonzoon Oscar D.V., kleindochter Christa D.V. en haar echtgenoot Johnny N., vergiftigden de tachtiger toen met een overdosis xtc, gemengd in een portie vanillepudding. Oscar D.V. is intussen zelf overleden zodat enkel nog de kleindochter en haar echtgenoot terechtstonden.

De dood van Robert Paridaens werd eerst als een natuurlijk overlijden beschouwd maar in de weken en maanden na het overlijden waren er aanhoudende geruchten dat er meer aan de hand was en dat er onder meer sprake was van een ruzie tussen de overleden bejaarde en diens schoonzoon over een erfeniskwestie. Het parket Halle-Vilvoorde opende daarop een gerechtelijk onderzoek en liet alsnog een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitvoeren. Daaruit bleek dat de tachtiger overleden was aan de gevolgen van een overdosis xtc.

Schoonzoon Oscar D.V. (67), kleindochter Christa D.V. (43) en haar echtgenoot Johnny N. (47) werden vervolgens opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst. De drie legden bekentenissen af en beweerden dat ze de tachtiger om het leven brachten omdat hij een onhebbelijke man was geworden. Oscar D.V. is intussentijd zelf overleden zodat enkel nog Christa D.V. en Johnny N. vervolgd werden.

De rechtbank erkende dat de relatie tussen het slachtoffer en zijn familieleden ernstig verstoord was en dat de bejaarde man erg beledigend uit de hoek kon komen maar zag daarin geen uitlokking. Wel hadden de rechters er begrip voor dat vooral Christa D.V. erg leed onder die situatie. De vrouw kreeg dan ook een aanmerkelijk lichtere straf dan haar echtgenoot.