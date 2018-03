Klasgenoten van uitgeprocedeerde Ardian (18) bezorgen 450 protestbrieven aan Francken HA

06 maart 2018

14u10

Bron: Belga 0 Een vijftigtal leerlingen van het zesde middelbaar van het IKSO in Denderleeuw heeft 450 brieven overhandigd op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Daarmee protesteren ze tegen de dreigende uitzetting van hun 18-jarige klasgenoot Ardian Nuhiji en zijn familie.

Het Macedonische gezin Nuhiji verblijft al acht jaar in Denderleeuw en is er intussen goed ingeburgerd. Twee weken geleden werden de moeder en grootmoeder opgepakt en overgebracht naar het gesloten asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel. Voor de vader en zijn kinderen Ardian en Merita, een 20-jarige studente aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, was dat het signaal om onder te duiken.

"Inhumaan"

De familie Nuhiji is al enkele jaren verwikkeld in een procedure om geldige verblijfspapieren te krijgen. "Ze moeten de procedure herzien, inkorten en veel humaner maken", stelt Mieke De Neve, klastitularis van Ardian. "Ze leven al acht jaar in België en hebben al zo veel geïnvesteerd in hun toekomst, maar nu blijkt dat ze uitgeprocedeerd zijn. Het is inhumaan om de mensen terug te sturen naar een land dat ze niet meer kennen en waarvan ze vervreemd zijn."

Schoolvoorbeeld van integratie

Voor de leerlingen en leerkrachten van het IKSO Denderleeuw zijn Ardian en zijn familie een schoolvoorbeeld van integratie, want ze spreken perfect Nederlands en nemen actief deel aan het maatschappelijk leven. "We willen duidelijk maken dat we hem niet vergeten en hopen dat hij zo snel mogelijk terugkeert naar school", aldus De Neve.