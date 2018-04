Klasgenoot steekt medeleerling neer in La Louvière mvdb

16 april 2018

14u52

Bron: 7s7 0 Een middelbare scholier heeft deze voormiddag rond 11.30 uur een klasgenoot neergestoken in een atheneum in La Louvière. Het slachtoffer, een jonge tiener, is naar het ziekenhuis overgebracht en verkeert niet in levensgevaar. De dader is opgepakt, luidt het bij de politie van La Louvière.

Wat aan de basis lag van het steekincident, is nog niet geweten. De opgepakte scholier is nog niet verhoord. Het slachtoffer is naar het Jolimont-ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is volgens de politie stabiel.

De leerlingen van de bewuste klas worden opgevangen. Ze zullen worden verhoord om de speurders meer klaarheid te brengen over de toedracht. Voor de andere leerlingen op het Athénée Provincial gaan de lessen gewoon verder.

