Klantengegevens horeca voorlopig nog niet gebruikt door contacttracers IB

29 juli 2020

04u10

Bron: Belga 0 Op vraag van de Nationale Veiligheidsraad houden cafés en restaurants sinds vorige zaterdag de gegevens van hun klanten bij, maar het ziet er niet naar uit dat die al snel gebruikt gaan worden.

"Op dit moment worden deze gegevens nog niet opgevraagd", zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid vandaag in het Belang van Limburg. "Dat zal voor binnenkort zijn: een kwestie van dagen of misschien weken."

"Als iemand vandaag positief test op corona en aangeeft dat hij op café of op restaurant is geweest, zal die persoon gevraagd worden met wie hij aan tafel zat", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap. "Contactonderzoekers kunnen die mensen dan op de hoogte brengen.”

De andere klanten die op hetzelfde tijdstip als de besmette persoon in het bewuste café of restaurant aanwezig waren, worden voorlopig dus nog niet systematisch gecontacteerd.

Structuur op poten zetten

"Eerst moet daarvoor de structuur van het contactonderzoek op punt staan", zegt Moonens. "Bedoeling is dat het contactonderzoek op korte termijn met zogenaamde casemanagers gaat werken. Deze mensen gaan dieper op een besmetting in. In de eerste plaats zal dat onderzoek gericht zijn op feesten. Een casemanager zal bijvoorbeeld een lijst van alle aanwezigen op een feest proberen vast te krijgen en vervolgens aan de besmette persoon vragen of er mensen op die lijst staan die hij uit het oog verloren had en nog niet had doorgegeven aan de contactonderzoekers.”