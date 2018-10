Klant vindt larve in frietjes en zet filmpje op Facebook, Quick-uitbaatster eist via rechtszaak 10.000 euro mvdb

30 oktober 2018

14u52

Bron: Belga 8 De burgerrechtbank van Luik behandelde vandaag een zaak aangespannen door een uitbaatster van een Quick-restaurant in Seraing tegen een ontevreden klant. Die laatste had op Facebook zijn beklag gemaakt over een larve in een zakje frieten. De uitbaatster eist een schadevergoeding van 10.000 euro.

De advocaten van beide partijen vermoeden dat het vonnis juridisch zeer belangrijk wordt inzake uitspraken op sociale media.



De beklaagde kocht naar eigen zeggen op 13 maart 2017 in de drive-in van Quick in Seraing een menu. Thuisgekomen zou zijn dochter een larve aangetroffen hebben in een frietzakje. De man filmde het beestje en zette dat filmpje op Facebook. Op drie dagen tijd werd de video 132.000 keer aangeklikt. Op vraag van de uitbaatster werd het filmpje daarna verwijderd.



Mensen die het filmpje hadden bekeken, dienden klacht in waarop het fastfoodrestaurant het bezoek kreeg van inspecteurs van het Federaal Voedselagentschap FAVV. Die konden evenwel geen enkele inbreuk op het vlak van hygiëne vaststellen.

“Publieke lynchpartij”

De uitbaatster stelde dat zij het slachtoffer was van een lastercampagne en dat haar omzedaardoor met 30 tot 40 procent was gedaald. De advocate van Quick, Shirley Franck, sprak van een "publieke lynchpartij bedoeld om de reputatie van Quick aan te tasten", en niet van het "simpelweg doorgeven van informatie".



De klant, verdedigd door meester Jean-Louis Gilissen, vond niet dat hij in de fout was gegaan door het incident openbaar te maken. Hij wees op de "vrijheid van informatie".



Na de hoorzitting waren de advocaten van beide partijen het eens dat de rechterlijke uitspraak in deze zaak belangrijke gevolgen kan hebben. "Kan een consument zich publiekelijk over een probleem uiten zonder dat hij daardoor het risico loopt, zijn verantwoordelijkheid te moeten nemen? ". Uitspraak op 27 november.