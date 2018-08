Klachten stapelen zich op na faillissement Belpower kg

02 augustus 2018

06u11

Bron: Belga 0 Honderden voormalige klanten van de failliete Brusselse energieleverancier Belpower zijn ontevreden. Sinds het begin van de maand regent het klachten, onder meer op de website van Test-Aankoop. Bij de Ombudsdienst voor Energie waren er midden vorige week al 461 klachten geregistreerd, schrijven zakenkranten L'Echo en De Tijd vandaag.

"Dat aantal neemt met een twintigtal per dag toe", zegt ombudsman Philippe Devuyst. Dat zijn er veel, want over heel 2017, toen er al serieuze facturatieproblemen bij Belpower waren, kwamen er 80 binnen. Het jaar voordien slechts 18.

Veel klanten klagen dat ze geld van creditnota's niet terugkrijgen. Net als andere leveranciers rekent Belpower maandelijkse voorschotten aan. Eenmaal per jaar wordt het werkelijke energieverbruik afgerekend. Sommige klanten hebben honderden euro's te goed. De eventuele terugbetaling zal afhangen van de vereffening van Belpower.



Er zijn ook klanten die voorschotfacturen kregen voor juli terwijl het bedrijf de levering van energie al in juni had stopgezet.