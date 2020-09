Klachten over te scherpe wattenstaafjes bij testcentra LH

14 september 2020

18u28

Bron: Belga 4 De wattenstaafjes aangeleverd door een Waals bedrijf aan de coronatestcentra zouden bij heel wat volwassenen en kinderen ongemakken veroorzaken. Dat meldt het gespecialiseerd medisch magazine Medi-Sphère. Volgens artsen veroorzaken ze bij de helft van de patiënten neusbloedingen.

De door de overheid geleverde wattenstaafjes zijn te scherp en snijden, klinkt het. Ook zijn ze volgens de artsen niet soepel genoeg en breken ze te snel. Artsen zouden ze daarom niet meer gebruiken bij kinderen en volwassenen die bloedverdunners nemen.

In een reactie aan Medi-Sphère wijst de leverancier van de staafjes, het bedrijf Any-Shape, erop dat duidelijk is aangegeven in de bijsluiter dat de staafjes niet bedoeld zijn voor kinderen of patiënten die bloedverdunners gebruiken.



Sommige artsen in de testcentra spreken ook over tekorten. Maar bij bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) ontkent men dat er een tekort aan wattenstaafjes is.