Klachten over betalingsfraude pieken bij Ombudsfin WDw

02 april 2020

14u22

Bron: Belga 0 Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële diensten, kreeg het afgelopen jaar opnieuw heel wat klachten over betalingsfraude, zo blijkt uit het jaarverslag van de dienst. Van de 1.196 ontvankelijk verklaarde klachten van particulieren, betroffen 316 fraude. Ofwel na verlies of diefstal van de bankkaart (95), hetzij via het internet (221). De ombudsdienst stelt vast dat niet alle financiële instellingen de verplichting tot terugbetaling naleven.

Het totale aantal aanvragen van particulieren bij Ombudsfin lag vorig jaar op 4.890. Dat was een toename met ruim 22 procent tegenover 2018. Maar de meeste dossiers worden niet ontvankelijk verklaard. De ombudsdienst treedt pas op in tweede lijn, nadat het geschil eerst bij de financiële instelling is aangekaart.

Zo’n 1.196 dossiers werden in 2019 ontvankelijk verklaard, bijna 30 procent meer dan het jaar voordien. Zowat de helft (591) was gegrond, waarvan de overgrote meerderheid (86,6 procent) ook werd opgelost.

Te veel consumenten laten zich nog in de val lokken door listen van fraudeurs Ombudsfin

De meeste ontvankelijke klachten hebben betrekking op frauduleuze betalingstransacties. De ombudsdienst herinnert eraan dat klanten nooit codes of bancaire gegevens mogen meedelen aan derden. “Te veel consumenten laten zich nog in de val lokken door listen van fraudeurs”, luidt het.

De ombudsdienst hanteert ook een andere visie op de verantwoordelijkheid van de consument. Een visie die niet altijd gedeeld wordt door de banken, zo blijkt uit het jaarverslag.

“Ondanks de duidelijke bewoording van de wet, stelt Ombudsfin vast dat verschillende financiële instellingen autorisatie (toestaan) en authenticatie aan elkaar gelijkstellen", staat in het jaarverslag. Banken verwijzen hiervoor naar hun eigen algemene voorwaarden, waarbij sommige instellingen geen tegenbewijs toelaten. Volgens Ombudsfin is dat in strijd met de wet en bijgevolg "onrechtmatig en dus nietig". Eenmaal vaststaat dat er sprake is van een niet-toegestane betalingstransactie en er geen vermoeden van fraude in hoofde van de betaler is, dient de gedebiteerde rekening in zijn oorspronkelijke toestand hersteld te worden. Volgens de ombudsdienst leven bepaalde financiële instellingen die verplichting niet na.

Naast consumenten kunnen ook bedrijven een aanvraag indienen bij Ombudsfin. Vorig jaar waren er dat 300, waarvan 81 ontvankelijk werden verklaard. Dat was een daling tegenover 2018. De meeste bedrijven klagen over ‘funding loss’ en de weigering van vervroegde terugbetaling van een investeringskrediet.

Lees ook: Europol ziet snelle toename in misdrijven verbonden aan coronavirus