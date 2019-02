Klacht X tegen Het Laatste Nieuws en HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek deels gegrond Redactie

18 februari 2019

13u00 0 De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van X tegen Het Laatste Nieuws en HLN.be deels gegrond verklaard. Het artikel gaat over de betrokkenheid van vijf mannen bij de brand van de Vlooybergtoren in Tielt-Winge. X is een van de betrokkenen. Bij het artikel staat een foto van X met een balkje voor de ogen.

De raad is van oordeel dat de krant de voornaam, eerste letter van de familienaam en leeftijd van de man mocht vermelden. Maar in combinatie met deze gegevens maakt de foto bij het artikel de man herkenbaar voor het publiek.

De raad vindt verder dat het relaas over de brand van de toren strookt met de principes van waarheidsgetrouwheid en het checken van bronnen. Maar dat geldt niet voor de paragraaf waarin staat dat klager ooit zijn eigen auto in brand stak, terwijl de bron van de journaliste in de voorwaardelijke wijs zei dat dat zou kunnen gebeurd zijn.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op rvdj.be.